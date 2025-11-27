CANLI SKOR ANA SAYFA
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kalan maçları!

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kalan maçları!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ferençvaroş ile 1-1 berabere kaldı. İşte mücadelenin ardından 8 puana yükselen sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde kalan maçları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 23:05
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kalan maçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Macar ekibi Ferençvaroş'u ağırladı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısında dakika 66'da 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 69. dakikada fileleri sarsan Anderson Talisca ile 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Sarı-lacivertliler 8 puana yükselirken Avrupa Ligi'nde kalan maçları merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin lig aşamasında oynayacağı kalan 3 maç şu şekilde:

11 Aralık Perşembe saat 23:00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak Perşembe saat 20:45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak Perşembe saat 23:00: FCSB-Fenerbahçe

