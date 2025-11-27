CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Strasbourg-Crystal Palace DETAYLARI | Hangi kanalda?

Strasbourg-Crystal Palace DETAYLARI | Hangi kanalda?

Strasbourg, Konferans Ligi'nin 4. haftasında Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlayan ev sahibi ekip, Hacken galibiyetinin ardından 3. zafer için sahaya çıkacak. Crystal Palace ise Konferans Ligi'nde bulunduğu 9. sıradan yukarı zıplamak için mutlak galibiyet hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Strasbourg-Crystal Palace maçı detayları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 13:52
Strasbourg-Crystal Palace DETAYLARI | Hangi kanalda?

Strasbourg-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Strasbourg ile Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk hafta S. Bratislava'yı ve son maçında da Hacken'i mağlup eden Liam Rosenior'un öğrencileri, 2. haftada Jagiellonia karşısında aldığı beraberlikle seriye gölge düşürdü. 7 puanla 7. sırada bulunan ev sahibi, 9. sıradaki rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki Strasbourg-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Strasbourg-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg-Crystal Palace maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Stade De La Meinau'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te, İspanyol hakem Alberola Rojas'ın düdüğüyle start alacak. Rojas'ın yardımcılıklarını ise Alfredo Rodriguez Moreno ve Carlos Alvarez yapacak.

Strasbourg-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg-Crystal Palace maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

