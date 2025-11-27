Strasbourg-Crystal Palace DETAYLARI | Hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Strasbourg ile Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk hafta S. Bratislava'yı ve son maçında da Hacken'i mağlup eden Liam Rosenior'un öğrencileri, 2. haftada Jagiellonia karşısında aldığı beraberlikle seriye gölge düşürdü. 7 puanla 7. sırada bulunan ev sahibi, 9. sıradaki rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki Strasbourg-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Strasbourg-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg-Crystal Palace maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Stade De La Meinau'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te, İspanyol hakem Alberola Rojas'ın düdüğüyle start alacak. Rojas'ın yardımcılıklarını ise Alfredo Rodriguez Moreno ve Carlos Alvarez yapacak.

Strasbourg-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg-Crystal Palace maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.