Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio hangi kanalda? Konferans Ligi yayın bilgisi!

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta mücadeleleri devam ediyor. Jagiellonia Bialystok, Chorten Arena'da KuPS Kuopio ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. İlk 3 haftayı 2 beraberlik ve 1 galibiyetle kapatan ev sahibi ekip, yenilmezlik serisini sürdürerek puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. KuPS Kuopio ise Drita ve Breidablik karşısında aldığı beraberliklerin ardından son maçında S. Bratislava'yı yenerek 11. sıraya yükseldi. İşte Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçı detayları...

Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Portekizli hakem Gustavo Correia'nın yöneteceği karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chorten Arena'da oynanacak Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.