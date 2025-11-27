CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio hangi kanalda? Konferans Ligi yayın bilgisi!

Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio hangi kanalda? Konferans Ligi yayın bilgisi!

Jagiellonia Bialystok, Konferans Ligi'nin 4. haftasında KuPS Kuopio ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi ekip, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 14. sırada yer alıyor. Jani Honkavaara'nın ekibi ise rakibinin, +1 averaj farkıyla 3 sıra önünde konumlandı. Üst sıralara yükselmek için mücadele edecek iki ekip de mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın bilgileri ve canlı yayın kanalı...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 12:29
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio hangi kanalda? Konferans Ligi yayın bilgisi!

Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta mücadeleleri devam ediyor. Jagiellonia Bialystok, Chorten Arena'da KuPS Kuopio ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. İlk 3 haftayı 2 beraberlik ve 1 galibiyetle kapatan ev sahibi ekip, yenilmezlik serisini sürdürerek puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. KuPS Kuopio ise Drita ve Breidablik karşısında aldığı beraberliklerin ardından son maçında S. Bratislava'yı yenerek 11. sıraya yükseldi. İşte Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçı detayları...

Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Portekizli hakem Gustavo Correia'nın yöneteceği karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chorten Arena'da oynanacak Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER
