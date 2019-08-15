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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Süper bir gece!

Süper bir gece!

’da oynanan finali dünyada büyük ilgiyle takip edildi. Organizasyon tam not aldı Avrupa’dan ülkemize akın eden ve taraftarları mükemmel bir gecesine tanık oldu.

dün tarihi bir geceye tanıklık etti. Avrupa'nın en prestijli iki organizasyonu ve Avrupa Ligi'nin son şampiyonları mücadelesinde karşı karşıya geldi. Avrupa'nın ve 'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı. İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve , tarihi günlerinden birini yaşadı.

İLK KEZ KADIN HAKEM
Dev maç öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'ndan çocuklar, 'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Türk hakem ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyon uluslararası arenada tam not aldı.

BOĞAZDA TUR ATTILAR
Süper Kupa maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı. Yaklaşık 4 saat boyunca İstanbul'un ve boğazın tadını çıkaran futbolseverler, şarkılar ve marşlar söyleyerek doyasıya eğlendi. Yaklaşık çok sayıda Liverpoollu taraftarın saat 14.00'da Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte çıktıkları boğaz turu 4 saat sürdü. Tur boyunca şarkılar söyleyip dans eden taraftarlar, bol bol fotoğraf çekildi. Kabataş İskelesi'nde sona eren boğaz turunun ardından taraftarlar, stada doğru yola çıktı.

MUCİZELER KENTİ...
UEFA, ile arasında oynanan Süper Kupa maçı öncesi İstanbul ve Vodafone Park'tan övgüyle bahsetti. UEFA'nın internet sitesinde yer alan "Mucizelerin kenti, İstanbul" başlıklı haberde, kentin futbol tarihi ve maçın oynanacağı Beşiktaş'ın stadı Vadofone Park hakkında çeşitli bilgiler verildi.

MÜKEMMEL TANITIM
Liverpool ve Chelsea, sosyal medyadan İstanbul tanıtımlı paylaşımlar yaptı. 2 ekibin sosyal medyada aldıkları etkileşim sayısı ise paha biçilmeyecek değerde. UEFA'nın da Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yaptığı paylaşımlar eklenince, 3 hesabın yaptığı paylaşımlar 1 milyardan fazla görüntülendi.

BASIN ORDUSU İZLEDİ
UEFA Süper Kupa finalini 350'den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı. İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, , , Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

  1. 15.8.2019
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