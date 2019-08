Süper bir gece!

İstanbul dün tarihi bir geceye tanıklık etti. Avrupa'nın en prestijli iki futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin son şampiyonları UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı. İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.



İLK KEZ KADIN HAKEM

Dev maç öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'ndan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyon uluslararası arenada tam not aldı.



BOĞAZDA TUR ATTILAR

Süper Kupa maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı. Yaklaşık 4 saat boyunca İstanbul'un ve boğazın tadını çıkaran futbolseverler, şarkılar ve marşlar söyleyerek doyasıya eğlendi. Yaklaşık çok sayıda Liverpoollu taraftarın saat 14.00'da Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte çıktıkları boğaz turu 4 saat sürdü. Tur boyunca şarkılar söyleyip dans eden taraftarlar, bol bol fotoğraf çekildi. Kabataş İskelesi'nde sona eren boğaz turunun ardından taraftarlar, stada doğru yola çıktı.



MUCİZELER KENTİ...

UEFA, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa maçı öncesi İstanbul ve Vodafone Park'tan övgüyle bahsetti. UEFA'nın internet sitesinde yer alan "Mucizelerin kenti, İstanbul" başlıklı haberde, kentin futbol tarihi ve maçın oynanacağı Beşiktaş'ın stadı Vadofone Park hakkında çeşitli bilgiler verildi.



MÜKEMMEL TANITIM

Liverpool ve Chelsea, sosyal medyadan İstanbul tanıtımlı paylaşımlar yaptı. 2 ekibin sosyal medyada aldıkları etkileşim sayısı ise paha biçilmeyecek değerde. UEFA'nın da Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yaptığı paylaşımlar eklenince, 3 hesabın yaptığı paylaşımlar 1 milyardan fazla görüntülendi.



BASIN ORDUSU İZLEDİ

UEFA Süper Kupa finalini 350'den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı. İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.