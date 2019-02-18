Kadın hakem yayın iptal ettirdi! – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Kadın hakem yayın iptal ettirdi!

Kadın hakem yayın iptal ettirdi!

İran televizyonu, Almanya'da Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan maçı kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yöneteceğini öğrenince yayını iptal etti!

Almanya'da maçı yöneten kadın hakem İran'da yayın iptal ettirdi!

İran devlet kanalı IRIB, bu hafta Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga 22. hafta maçını yayınlayacağını duyurmuştu.

Fakat, maçı kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yöneteceğini öğrenen kanal yetkilileri flaş bir kararla yayını iptal etti.

İranlı bir kesim gazeteci, kanalın bu kararının İranlı futbseverleri hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederken, bu gelişme başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede gündem oldu.

Alman basını, IRIB'ın bu kararını eleştirirken sosyal medyada da pek çok sporsever konuyla ilgili olarak karara tepki gösterdi.

Steinhaus, 2017 Eylül'ünde Hertha Berlin ile Werder Bremen arasındaki maçı yönetmiş ve Avrupa'nın ilk 5 liginde bir maçta görev alan ilk kadın hakem unvanını elde etmişti. 39 yaşındaki Steinhaus, geçen yıl Bundesliga'nın en iyi hakemlerinden biri olarak seçilmişti.

  1. 18.2.2019 17:00
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