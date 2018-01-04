 Engin Baytar amatör lig takımıyla anlaştı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    amatör lig takımıyla anlaştı

    Engin Baytar amatör lig takımıyla anlaştı

    'ın eski yıldızı ve milli futbolcu , BAL takımlarından ile anlaştı.

    takımlarından , ve 'un eski futbolcusu 35 yaşındaki ile anlaştı. Baytar'ın takım arkadaşlarından 'in antrenörlüğünü yaptığı Ereğli Beleriyespor'a geçen günlerde Baytar'ın 19 yaşındaki kardeşi da olmuştu.

    Transferi duyuran Ereğli Belediyespor, Baytar'ın Cuma günü Ereğli'ye gelerek sözleşme imzalayacağını açıkladı.



    Kulüp sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:
    "Kdz. Ereğli Belediyespor, Galatasaray'ın eski milli oyuncusu Engin Baytar'la prensip anlaşmasına vardı. Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere, oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde de başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, dün akşamda Engin Baytar transferini bitirdi. Özyiğit Cuma günü, Engin Baytar ile Ereğli'ye gelecek ve Baytar aynı gün, kendisini eflatun-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak."

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:02
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