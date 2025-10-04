CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 AJ Auxerre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? AJ Auxerre Lens maçı hangi kanalda?

AJ Auxerre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? AJ Auxerre Lens maçı hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de günün kapanışını yapacak dev maç için nefesler tutuldu! Avrupa kupaları mücadelesini yakından ilgilendiren AJ Auxerre - RC Lens karşılaşması, akşam kuşağının en çok aranan maçı oldu. Futbolseverler, "Auxerre-Lens maçı saat kaçta?" ve "AJ Auxerre-Lens hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını arıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AJ Auxerre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? AJ Auxerre Lens maçı hangi kanalda?

AJ Auxerre ve RC Lens, Ligue 1'in 7. haftasında kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. Gecenin en merak edilen maçı olan bu karşılaşmada, yıldızların performansı skoru belirleyecek. Auxerre-Lens maçı saat bilgisi ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, AJ Auxerre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? AJ Auxerre Lens maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AJ AUXERRE-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22:05'te başlayacak.

AJ AUXERRE-LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1 maçlarının Türkiye'deki yayın hakları beIN Sports platformuna aittir.

  • Yayın Kanalı: beIN Sports 4

Maçı canlı olarak izlemek için beIN Sports 4 kanalına ücretli aboneliğinizin olması gerekmektedir. Ayrıca beIN Sports'un dijital yayın platformu olan beIN Connect üzerinden de maçı izleme imkanı bulunmaktadır.

AJ AUXERRE: İÇ SAHADA GÜÇLÜ, GOLDE SIKINTILI

Christophe Peilssier yönetimindeki Auxerre, yeni sezona zorlu bir başlangıç yaptı. Takımın genel performansı şu ana kadar karışık sinyaller veriyor:

  • Puan Durumu: Auxerre, Angers'ın yalnızca bir puan önünde, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

  • Hücum Sorunu: Ligde sadece dört gol atabildiler; bu, ligde Angers'tan sonraki en düşük gol sayısı (Angers: üç).

  • Ev Avantajı: Kümede kalma mücadelesindeki tüm puanlarını (altı puanın tamamını) Stade de l'Abbe Deschamps'ta topladılar. Ayrıca burada oynadıkları son iki maçta kalelerini gole kapattılar. Bir galibiyet daha almaları halinde, geçen sezondan bu yana iç sahada gol yemeden geçirdikleri en uzun seriyi egale edecekler.

  • Liderliği Koruma: Auxerre, bu sezon galibiyet durumunda liderliği koruma konusunda çok daha iyi bir performans sergiliyor. Geçen sezonun aksine, ilk golü attıkları maçlarda bu sezon tek bir puan bile kaybetmediler.

  • Geçmiş Galibiyet: Auxerre, geçen sezon Lens'e karşı yenilgisiz kalarak, Nisan ayında deplasmanda 4-0'lık dikkat çekici bir galibiyet elde etmişti.

RC LENS: DEPLASMANDA SESSİZ, AVRUPA'YA YAKIN

Pierre Sage'in çalıştırdığı RC Lens için son dönemde iç saha ve deplasman maçları arasında büyük bir uçurum var. Takım şu anda Avrupa sıralamaları için mücadele ediyor:

  • Ev/Deplasman Farkı: Lens, Stade Bollaert-Delelis'te oynadığı son iki maçı toplam 6-1'lik skorla kazanırken, son iki deplasman maçında galibiyet alamadı ve bu maçlarda tek bir gol dahi atamadı. Lens'in bu hafta öncelikli hedefi, bu deplasman dengesizliğini sonlandırmak olacaktır.

  • Avrupa Hedefi: Altı maç sonunda, Konferans Ligi'nde Lille'in hemen altında yer alarak Avrupa kupaları için mücadele ediyorlar. Üçüncü sıradaki Marsilya ile aralarında sadece iki puan fark bulunuyor.

  • İlk Gol: Bu sezon sadece iki kez ilk golü atabildiler ve Ağustos sonundaki Brest galibiyetinden bu yana ilk golü atan taraf olamadılar.

  • Tarihçe: Les Sang et Or, Stade de l'Abbe Deschamps'a üst üste üçüncü kez konuk oluyor. Geçen sezon aynı stadyumdaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

AJ AUXERRE-LENS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11'LER

Auxerre muhtemel 11'i: Leon; Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Oppegard; Sinayoko, Owusu, Danois, Loader; Mara

Lens muhtemel 11'i: Risser; Abdulhamid, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard

Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1 Devamını Oku BUNU DA OKU

Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı! F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı! 16:34
Tottenham deplasmanda kazandı! Tottenham deplasmanda kazandı! 16:30
Başkentte kazanan yok! Başkentte kazanan yok! 16:28
F.Bahçe Opet galibiyetle başladı! F.Bahçe Opet galibiyetle başladı! 16:12
Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım! Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım! 16:09
AJ Auxerre-Lens maçı detayları! CANLI İZLE! AJ Auxerre-Lens maçı detayları! CANLI İZLE! 16:03
Daha Eski
Hagi'nin golü babasını hatırlattı! Hagi'nin golü babasını hatırlattı! 15:55
Pendikspor’dan farklı galibiyet! Pendikspor’dan farklı galibiyet! 15:42
Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1 Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1 15:41
Bandırma evinde galip! Bandırma evinde galip! 15:40
Sakarya'da Caner ve Burak affedildi! Sakarya'da Caner ve Burak affedildi! 15:36
Fenerbahçe Samsunspor mesaisini tamamladı! Fenerbahçe Samsunspor mesaisini tamamladı! 15:35