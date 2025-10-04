Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

AJ Auxerre ve RC Lens, Ligue 1'in 7. haftasında kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. Gecenin en merak edilen maçı olan bu karşılaşmada, yıldızların performansı skoru belirleyecek. Auxerre-Lens maçı saat bilgisi ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, AJ Auxerre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? AJ Auxerre Lens maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AJ AUXERRE-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22:05'te başlayacak.

AJ AUXERRE-LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1 maçlarının Türkiye'deki yayın hakları beIN Sports platformuna aittir.

Yayın Kanalı: beIN Sports 4

Maçı canlı olarak izlemek için beIN Sports 4 kanalına ücretli aboneliğinizin olması gerekmektedir. Ayrıca beIN Sports'un dijital yayın platformu olan beIN Connect üzerinden de maçı izleme imkanı bulunmaktadır.

AJ AUXERRE: İÇ SAHADA GÜÇLÜ, GOLDE SIKINTILI

Christophe Peilssier yönetimindeki Auxerre, yeni sezona zorlu bir başlangıç yaptı. Takımın genel performansı şu ana kadar karışık sinyaller veriyor:

Puan Durumu: Auxerre, Angers'ın yalnızca bir puan önünde, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Hücum Sorunu: Ligde sadece dört gol atabildiler; bu, ligde Angers'tan sonraki en düşük gol sayısı (Angers: üç).

Ev Avantajı: Kümede kalma mücadelesindeki tüm puanlarını (altı puanın tamamını) Stade de l'Abbe Deschamps'ta topladılar. Ayrıca burada oynadıkları son iki maçta kalelerini gole kapattılar. Bir galibiyet daha almaları halinde, geçen sezondan bu yana iç sahada gol yemeden geçirdikleri en uzun seriyi egale edecekler.

Liderliği Koruma: Auxerre, bu sezon galibiyet durumunda liderliği koruma konusunda çok daha iyi bir performans sergiliyor. Geçen sezonun aksine, ilk golü attıkları maçlarda bu sezon tek bir puan bile kaybetmediler.

Geçmiş Galibiyet: Auxerre, geçen sezon Lens'e karşı yenilgisiz kalarak, Nisan ayında deplasmanda 4-0'lık dikkat çekici bir galibiyet elde etmişti.

RC LENS: DEPLASMANDA SESSİZ, AVRUPA'YA YAKIN

Pierre Sage'in çalıştırdığı RC Lens için son dönemde iç saha ve deplasman maçları arasında büyük bir uçurum var. Takım şu anda Avrupa sıralamaları için mücadele ediyor:

Ev/Deplasman Farkı: Lens, Stade Bollaert-Delelis'te oynadığı son iki maçı toplam 6-1'lik skorla kazanırken, son iki deplasman maçında galibiyet alamadı ve bu maçlarda tek bir gol dahi atamadı. Lens'in bu hafta öncelikli hedefi, bu deplasman dengesizliğini sonlandırmak olacaktır.

Avrupa Hedefi: Altı maç sonunda, Konferans Ligi'nde Lille'in hemen altında yer alarak Avrupa kupaları için mücadele ediyorlar. Üçüncü sıradaki Marsilya ile aralarında sadece iki puan fark bulunuyor.

İlk Gol: Bu sezon sadece iki kez ilk golü atabildiler ve Ağustos sonundaki Brest galibiyetinden bu yana ilk golü atan taraf olamadılar.

Tarihçe: Les Sang et Or, Stade de l'Abbe Deschamps'a üst üste üçüncü kez konuk oluyor. Geçen sezon aynı stadyumdaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Auxerre muhtemel 11'i: Leon; Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Oppegard; Sinayoko, Owusu, Danois, Loader; Mara

Lens muhtemel 11'i: Risser; Abdulhamid, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard