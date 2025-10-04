Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Stade Francis-Le Blé'de büyük bir futbol şöleni yaşanacak! 4 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Brest-Nantes mücadelesi için geri sayım başladı. Fransa futbolunun tutkulu atmosferinde oynanacak bu zorlu maç, kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. İşte Ligue 1 Brest-Nantes karşılaşmasının yayın kanalları ve izleme seçenekleri...

BREST-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 4 Ekim 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 !!! 🔴⚪ 7ème journée de @Ligue1 ⚔ 🆚 FC Nantes ⌚ 19h 🏟️ Stade Francis-Le Blé 📱#SB29FCN 📺 𝐿𝑖𝑔𝑢𝑒1+ 👉 https://t.co/kQR4VMLCl7 pic.twitter.com/9fk77ZqqUN — Stade Brestois 29 (@SB29) October 4, 2025

BREST NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest Nantes karşılaşması beIN Sports 4 ve TOD TV kanallarında canlı yayınlanacak.

BREST NANTES MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Brest muhtemel 11'i: Majecki; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Zogbe, Doumbia, Edimbe; Ajorque

Nantes muhtemel 11'i: Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Leroux; Hyun-seok, Mwanga, Tabibou; Guirassy, Abline, Lahdo