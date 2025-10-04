Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fransa Ligue 1'de nefesler tutuldu! Bölgesel rekabetin en heyecanlı mücadelelerinden biri olan Brest-Nantes derbisi sahne alıyor. Her iki takımın da puan tablosunda yükselmek için mutlak galibiyet hedeflediği bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, "Brest-Nantes maçı saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevabını arıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 15:44
Stade Francis-Le Blé'de büyük bir futbol şöleni yaşanacak! 4 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Brest-Nantes mücadelesi için geri sayım başladı. Fransa futbolunun tutkulu atmosferinde oynanacak bu zorlu maç, kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. İşte Ligue 1 Brest-Nantes karşılaşmasının yayın kanalları ve izleme seçenekleri...

BREST-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 4 Ekim 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.

BREST NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest Nantes karşılaşması beIN Sports 4 ve TOD TV kanallarında canlı yayınlanacak.

BREST NANTES MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Brest muhtemel 11'i: Majecki; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Zogbe, Doumbia, Edimbe; Ajorque

Nantes muhtemel 11'i: Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Leroux; Hyun-seok, Mwanga, Tabibou; Guirassy, Abline, Lahdo

Son Dakika
