  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fransa Ligue 1

Nice 8-0 Saint-Etienne (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Lig 1'in 5. haftasında Nice konuk ettiği Saint-Etienne'i 8-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 23:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nice 8-0 Saint-Etienne (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. hafta maçında Nice, sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Mücadeleyi Nice, 8-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Batubinsika (K.K), 7. dakikada Ndombele, 24. dakikada Cho, 26 ve 39. dakikada Moukoko, 76. dakikada Diop ve 86. dakikada penaltıdan Rosario kaydetti.

Franck Haise'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2. galibiyetlerini aldı, Saint Etienne ise 4. kez mağlup oldu.

Puanını 7'ye çıkaran Nice, zirveye doğru tırmanırken, Saint-Etienne 3 puanda kaldı.

Trabzonspor'dan Savic açıklaması!
Roma'da Zalewski sürprizi!
DİĞER
"Mehmet Şef kızmıyor mu?" MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude pozlarıyla yürek hoplattı!
Türkiye'den BMGK oturumunda 'teröristan' uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD'ye | PKK'nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci
Michy Batshuayi'den derbi paylaşımı!
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:55
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:28
İsmet Taşdemir: Lige renk katmak istiyoruz İsmet Taşdemir: Lige renk katmak istiyoruz 23:19
Erzurumspor 3 puanı aldı! Erzurumspor 3 puanı aldı! 22:17
Manisa FK evinde farklı kazandı! Manisa FK evinde farklı kazandı! 22:17
Bodrum deplasmanda 3 puanı kaptı! Bodrum deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
Daha Eski
G.Saray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi G.Saray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi 20:38
Cimbom derbi hazırlıklarını tamamladı! Cimbom derbi hazırlıklarını tamamladı! 20:11
Fenerbahçe derbiye hazır Fenerbahçe derbiye hazır 19:17
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 18:50
Anadolu Efes Partizan'ı mağlup etti Anadolu Efes Partizan'ı mağlup etti 18:41
Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtları açıklandı! Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtları açıklandı! 18:19