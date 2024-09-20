Nice 8-0 Saint-Etienne (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. hafta maçında Nice, sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Mücadeleyi Nice, 8-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Batubinsika (K.K), 7. dakikada Ndombele, 24. dakikada Cho, 26 ve 39. dakikada Moukoko, 76. dakikada Diop ve 86. dakikada penaltıdan Rosario kaydetti.

Franck Haise'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2. galibiyetlerini aldı, Saint Etienne ise 4. kez mağlup oldu.

Puanını 7'ye çıkaran Nice, zirveye doğru tırmanırken, Saint-Etienne 3 puanda kaldı.