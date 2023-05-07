Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 34. haftada Lorient ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Brest maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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LORIENT - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient

Mvogo; Kalulu, Talbi, Le Goff; Diarra, Innocent, Abergel, Yongwa; Faivre, Le Fee; Dieng

Brest

Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne; Belkebla, Lees-Melou, Camara; Pereira Lage, Mounie, Le Douaron