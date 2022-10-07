Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lyon ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:19
Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lyon ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Toulouse maçı 7 Ekim Cuma günü saat 22.00'de yapılacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

LYON - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lyon

Lopes; Henrique, Boateng, Diomande, Tagliafico; Caqueret, Lepenant, Aouar; Tete, Lacazette, Toko Ekambi

Toulouse

Dupe; Diarra, Rouault, Nicolaisen, Sylla; Dejaegere, Spierings, Van den Boomen; Chaibi, Dallinga, Aboukhlal

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