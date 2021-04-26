Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'ın frikik golünün hızı 94 km/s olarak ölçüldü

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille, deplasmanda Olympique Lyon'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Islam Slimani Lyon'u 1-0 öne geçirirken, 35'te de Fonte topu kendi kalesinde ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

45. dakikada Burak Yılmaz fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda dakikalar 60'ı gösterirken Jonathan David'in attığı beraberlik golünü hazırlayan Burak, 85'te de bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-2'ye taşıdı. Karşılaşmada Burak Yılmaz, 2 gol 1 asistlik performans sergileyerek, galibiyette önemli rol oynadı. Burak, ligdeki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 5'e yükseltmiş oldu. France Football'da yer alan haberde, milli futbolcunun frikikten kaydettiği goldeki hızının saatte 94 km olduğu bildirildi.

MBAPPE'Yİ GEÇTİ

Golcü oyuncu ayrıca L'Equipe tarafından belirlenen haftanın en iyi 11'i listesinde de yer aldı. Burak Yılmaz'ın listede en yüksek puanı alan oyuncu (9) olduğu göze çarparken, Fransızların genç yeteneği Kylian Mbbape'nin 8 puanda kalması dikkat çekti.