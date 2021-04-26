Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'ın frikik golünün hızı 94 km/s olarak ölçüldü

Son dakika spor haberi: 'ın frikik golünün hızı 94 km/s olarak ölçüldü

Son dakika spor haberleri... 'de 'ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçında attığı frikik golünün saatteki hızı 94 km olarak ölçüldü. Milli golcü ayrıca haftanın en iyi 11'inde de yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:44
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'ın frikik golünün hızı 94 km/s olarak ölçüldü

'in 34. haftasında , deplasmanda 'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Islam Slimani 'u 1-0 öne geçirirken, 35'te de topu kendi kalesinde ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

45. dakikada fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda dakikalar 60'ı gösterirken 'in attığı beraberlik golünü hazırlayan , 85'te de bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-2'ye taşıdı. Karşılaşmada Burak Yılmaz, 2 gol 1 asistlik performans sergileyerek, galibiyette önemli rol oynadı. Burak, ligdeki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 5'e yükseltmiş oldu. 'da yer alan haberde, milli futbolcunun frikikten kaydettiği goldeki hızının saatte 94 km olduğu bildirildi.

MBAPPE'Yİ GEÇTİ

Golcü oyuncu ayrıca L'Equipe tarafından belirlenen haftanın en iyi 11'i listesinde de yer aldı. Burak Yılmaz'ın listede en yüksek puanı alan oyuncu (9) olduğu göze çarparken, Fransızların genç yeteneği 'nin 8 puanda kalması dikkat çekti.

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