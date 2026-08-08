İzin bitti mesai başlıyor

Bir günlük iznin ardından Fenerbahçe bugün Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak ve Sturm Graz'la oynanacak olan rövanş maçının hazırlıklarına başlayacak. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde dışında bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör İsmail Kartal, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptıracak.

SAKATLIK PLANLARI BOZDU

Sturm Graz'la oynanan ilk maçta sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Jayden Oosterwolde'nin MR'ında yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki Hollandalı futbolcun en az 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun sakatlanması planları da alt üst etti. Fenerbahçe, Hollandalı futbolcudan 25 milyon euro bonservis bekliyordu ancak sakatlık sonrasında kulüpler tekliflerini geri çekti.