Kacan balık cok büyük oldu

Fenerbahçe'de kaçan balık bu kez çok büyük oldu... Sarı-lacivertliler, 2024-25 sezonunun devre arasında DME Academy'den ayrılan Yan Diomande'yi İstanbul'a getirdi. O dönem 17 yaşında olan Fildişi Sahilli oyuncuya Samandıra Can Bartu Tesisleri ve altyapı çalışma alanları gezdirildi. Ancak o dönem ismi dahi duyulmayan bu oyuncu, altyapıdaki durumu beğenmedi, Fenerbahçe'nin o dönemki yönetimi de Diomande'yi ikna etmek için çaba göstermedi.

1 SENEDE UÇUŞA GEÇTİ

Genç Diomande, ardından İspanyol ekibi Leganes'e transfer oldu. Burada sergilediği performansla Leipzig'in dikkatini çekti. Alman ekibi temmuz 2025'te 1.5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncuyu 20 milyon euroya transfer etti. 1 sezon oynattı ve fiyatı tavan yaptı. 36 maçta 13 gol, 10 asistlik performans gösteren Diomande, 19 yaşında; Real Madrid, PSG, Chelsea, M.United ve Liverpool'u peşine taktı. Leipzig, son olarak Real'den gelen 100 milyon euroluk bonservisi kabul etmedi.

120 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Leipzig, Yan Diomande için tam 120 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Almanlar bu rakama oyuncuyu satması halinde bir sezonda Diomande'den tam 100 milyon euro kâr elde etmiş olacak.