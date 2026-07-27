CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kacan balık cok büyük oldu

Kacan balık cok büyük oldu

Fenerbahçe, 2024 25 sezonunun devre arasında Diomande’yi Samandıra’ya getirdi ancak sözleşme imzalamadı. Oyuncu, Real Madrid, PSG, Chelsea, M.United ve Liverpool’u peşine taktı. Leipzig 100 milyon euroyu kabul etmedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 09:38
Kacan balık cok büyük oldu

Fenerbahçe'de kaçan balık bu kez çok büyük oldu... Sarı-lacivertliler, 2024-25 sezonunun devre arasında DME Academy'den ayrılan Yan Diomande'yi İstanbul'a getirdi. O dönem 17 yaşında olan Fildişi Sahilli oyuncuya Samandıra Can Bartu Tesisleri ve altyapı çalışma alanları gezdirildi. Ancak o dönem ismi dahi duyulmayan bu oyuncu, altyapıdaki durumu beğenmedi, Fenerbahçe'nin o dönemki yönetimi de Diomande'yi ikna etmek için çaba göstermedi.

1 SENEDE UÇUŞA GEÇTİ

Genç Diomande, ardından İspanyol ekibi Leganes'e transfer oldu. Burada sergilediği performansla Leipzig'in dikkatini çekti. Alman ekibi temmuz 2025'te 1.5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncuyu 20 milyon euroya transfer etti. 1 sezon oynattı ve fiyatı tavan yaptı. 36 maçta 13 gol, 10 asistlik performans gösteren Diomande, 19 yaşında; Real Madrid, PSG, Chelsea, M.United ve Liverpool'u peşine taktı. Leipzig, son olarak Real'den gelen 100 milyon euroluk bonservisi kabul etmedi.

120 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Leipzig, Yan Diomande için tam 120 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Almanlar bu rakama oyuncuyu satması halinde bir sezonda Diomande'den tam 100 milyon euro kâr elde etmiş olacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de flaş Diomande gerçeği!
G.Saray'ın 10 numara transferinde düğüm çözülüyor!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Şara'dan ABD yaptırımları açıklaması: Başkan Erdoğan kaldırılması için arabuluculuk yaptı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Leao için 2 farklı plan!
R. Madrid'in genç yıldızı Fenerbahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş Musiala açıklaması! G.Saray'dan flaş Musiala açıklaması! 01:27
F.Bahçe'nin sağ bekte B planı hazır! F.Bahçe'nin sağ bekte B planı hazır! 01:27
G.Saray'ın 10 numara transferinde düğüm çözülüyor! G.Saray'ın 10 numara transferinde düğüm çözülüyor! 01:27
Filenin Sultanları şampiyon! Filenin Sultanları şampiyon! 01:27
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları için tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları için tebrik telefonu! 01:27
Tekke'den flaş transfer açıklaması! Tekke'den flaş transfer açıklaması! 01:27
Daha Eski
Buruk'tan taraftarlara transfer müjdesi! Buruk'tan taraftarlara transfer müjdesi! 01:27
Trabzonspor'dan kötü prova Trabzonspor'dan kötü prova 01:27
F.Bahçe'ye Rashford için beklenmeyen engel! F.Bahçe'ye Rashford için beklenmeyen engel! 01:27
İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! İsmail Kartal'dan flaş Asensio kararı! 01:27
G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk üstlerini çizdi G.Saray'da çifte ayrılık! Buruk üstlerini çizdi 01:27
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti 01:27