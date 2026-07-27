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Haberler Haberler Canlı altın fiyatları! 27 Temmuz gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları! 27 Temmuz gram altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasada ve kapalıçarşı'da altın piyasası hareketli bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte yatırımcılar ile vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Arama motorlarında "27 Temmuz gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?", "Canlı altın fiyatları 2026" ve "Kapalıçarşı güncel altın alış satış fiyatı" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi güncel, canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 08:52
Canlı altın fiyatları! 27 Temmuz gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasaların gözü kulağı altın fiyatlarına çevrildi. Küresel ekonomideki gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve ons altındaki grafik yönü, iç piyasada gram ve ziynet altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 27 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinden itibaren düğün hazırlığı yapanlar, birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar ve piyasayı takip eden vatandaşlar arama motorlarında "Gram altın bugün ne kadar?", "27 Temmuz çeyrek altın kaç TL oldu?", "Kapalıçarşı canlı altın fiyatları" ve "Ons altın kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla piyasalarda işlem gören canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.224,71

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.225,50

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 27 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,35 (Alış) - 47,36 (Satış)

◼EURO: 54,01 (Alış) - 54,09 (Satış)

◼STERLİN: 62,25 (Alış) - 63,32 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 72 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftayı 4 bin 72 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 160 bin 999 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,1317, satışta 47,3206 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,1137, satışta 47,3025 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat cuma günü sonunda avro/dolar paritesi 1,1388, sterlin/dolar paritesi 1,3343 ve dolar/yen paritesi 163,7 düzeyinde seyrediyor. Londra'da eylül vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,3 azalışla 96,6 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.224,71 ₺

Gram Altın Satış: 6.225,50 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.123,00 TL ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.189,00

Yarım Altın Alış: 20.246,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.390,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.435,06 ₺

Tam Altın Satış: 40.213,95

Ata Altın Alış: 40.667,40 ₺

Ata Altın Satış: 41.694,21 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.644,60 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.682,01

Gümüş Alış: 90,09 ₺

Gümüş Satış: 90,19 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Temmuz Pazartesi günü saat 08.52 itibarıyla alınmıştır.

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