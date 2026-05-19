Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Serhou Guirassy müjdesi!

Fenerbahçe'ye Serhou Guirassy müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de daha önce de transferde gündeme gelen Gineli golü Serhou Guirassy ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilere golcü futbolcudan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Yeni sezonda kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Sadettin Saran yönetimi, her ne kadar koltuğu 7 Haziran'da devredecek olsa da transferde bazı isimleri imza noktasına getirip, öyle ayrılmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin birkaç aydır görüştüğü ve önemli aşama kaydettiği oyunculardan biri de Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy...

Saran ve ekibi hem Gineli oyuncuyla hem de Borussia Dortmund'la belirli bir mesafeye geldi.

Bu oyuncunun transferindeki raporlar her iki başkan adayıyla da paylaşıldı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroyu gözden çıkarsa da Alman medyası, İtalyan devi Milan ile İngiliz temsilcisi Tottenham'ın da Guirassy'le ilgilendiğini duyurdu.

46 MAÇTA 22 GOL

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

2024'TE GELMEDİ

Fenerbahçe, Guirassy'yi 2024'ün yaz transfer döneminde de istedi.

Ancak oyuncu o dönem 18 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, Gineli oyuncuyu alamayınca 19.5 milyon euroya Youssef En-Nesyri'yi kadroya kattı.

