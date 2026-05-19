Fenerbahçe'ye Serhou Guirassy müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de daha önce de transferde gündeme gelen Gineli golü Serhou Guirassy ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilere golcü futbolcudan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Saran ve ekibi hem Gineli oyuncuyla hem de Borussia Dortmund'la belirli bir mesafeye geldi.
Bu oyuncunun transferindeki raporlar her iki başkan adayıyla da paylaşıldı.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroyu gözden çıkarsa da Alman medyası, İtalyan devi Milan ile İngiliz temsilcisi Tottenham'ın da Guirassy'le ilgilendiğini duyurdu.
46 MAÇTA 22 GOL
Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
2024'TE GELMEDİ
Fenerbahçe, Guirassy'yi 2024'ün yaz transfer döneminde de istedi.
Ancak oyuncu o dönem 18 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, Gineli oyuncuyu alamayınca 19.5 milyon euroya Youssef En-Nesyri'yi kadroya kattı.
