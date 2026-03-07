Tedesco'dan 3'lüye devam

Üst üste savunmada yaşanan sakatlıklar teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini kolunu bağladı. Ancak İtalyan çalıştırıcı, bir şekilde bu sıkıntının üstesinden gelmeyi başardı. Skriniar, Çağlar ve Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Nottignham Forest deplasmanında 3'lü savunma ve 5'li orta sahayla çıkan 40 yaşındaki teknik adam, istediğini aldı ve yeni sistemiyle başarıyla ulaştı. Tedesco, ligdeki Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında da bu dizilimle sahada yer aldı.

LİGİN KALANINDA DA UYGULAYABİLİR

İtalyan teknik adamların sıklıkla kullandığı bu sistemle 3 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Tedesco, savunma hattındaki oyuncular iyileşene kadar 3-5-2'den vazgeçemeyecek. Samsunspor karşısına da 3'lü savunmayla çıkacak olan Tedesco, geri üçlüyü Mert Müldür, Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'den oluşturacak. Ancak 40 yaşındaki teknik adam, bu sistem oturması halinde ise ligin geri kalanında da 3-5-2'yle sahada yer alabilir. Tedesco, günden güne bunu düşünüyor.