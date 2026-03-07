Sidiki Cherif değerini katladı

Fenerbahçe'nın devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, değerine değer kattı. Sarı-lacivertlilere imza attığı gün piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki golcü, son değerlendirmenin ardından büyük bir sıçrayış yaptı ve değerini 11 milyon euro artırdı. Cherif'in yeni piyasa değeri 18 milyon euro.
07 Mart 2026 Cumartesi
