Haberler Fenerbahçe Kostic harekatı

Fenerbahçe, Juventus’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan eski futbolcusu Filip Kostic için harekete geçti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Archie Brown'dan memnun olmayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde İngiliz oyuncuyla yollarını ayırıp, bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Hedefteki ilk ismin ise; Jose Mourinho döneminde kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyen Filip Kostic olduğu ortaya çıktı. Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp sol bek için şimdiden harekat başlatıldı. Kostic'e 2 yıllık bir sözleşme teklif edilecek.

2 GOL ATTI 9 DA ASİST YAPTI

İtalyan basını da Fenerbahçe'nin bu girişimini doğruladı. "Tuttomercato"nun haberine göre; Juventus, 33 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilemek için girişimlerde bulunmadı ve Kostic'le sezon sonunda vedalaşacak. Fenerbahçe'deki sezonunda tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Kostic, 2 gol, 9 asistlik katkı sağlamış hem hırsı hem de performansıyla sarı-lacivertli taraftarların gözdesi haline gelmişti.

SADECE 508 DAKİKA

Bu sezon Juventus'la Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde 20 maça çıkan Filip Kostic, sadece 508 dakika sahada kalabildi. 33 yaşındaki oyuncu, bu süre içinde 3 gol atarken, 1 defa da asist yaptı. Rotasyonda kalan Kostic'in de düzenli olarak oynamak istediği ve bu nedenle takımdan ayrılacağı belirtildi.

