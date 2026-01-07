Nkunku’da geri adım

Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak istediği Christopher Nkunku transferinde geri adım attı. Sarı-lacivertlilerin transferi askıya almasındaki en önemli etken ise Fransız oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi. İtalyan medyası, 28 yaşındaki Nkunku'nun kariyerine Milan'da devam etmek istediğini duyurmuştu.
