CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe'de devre arası öncesi transferler kadar takımdan ayrılacak isimlerde konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertlilerde kadro istikrarına önem veren Tedesco bu konuda ayrılmasını istediği isimleri de belirledi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 11:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Domenico Tedesco sonrası büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Ara transfer döneminde eksik mevkileri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında yaşanacak şampiyonluk yarışında daha güçlü olmak için tüm kartlarını oynayacak.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda 8 isimle yolları ayırarak ciddi bir maaş bütçesi yaratması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de hedef ilk olarak performansları nedeniyle sık sık eleştiri konusu olan En-Nesyri ve Szymanski'yi iyi bir fiyata satmak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Bundesliga'dan Sebastian Szymanski'ye teklifler olduğu bilinirken, Suudi Arabistan ekipleri de Youssef En-Nesyri'nin peşinde.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe yüksek bonservis getirisi olması durumunda 2 futbolcuyla vedalaşacak. 2 futbolcu da Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçlarda süre aldı.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi

Bu futbolcuların dışında Fenerbahçe'nin 6 isimle daha yollarını ayırması bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi 11:50
Danimarka-Belarus maçı detayları! Danimarka-Belarus maçı detayları! 11:34
Icardi için transferde flaş iddia! Icardi için transferde flaş iddia! 11:32
Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? 10:52
Oosterwolde için ayrılık iddiası! Oosterwolde için ayrılık iddiası! 10:52
Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! 10:46
Daha Eski
Slovenya-Kosova maçı ne zaman? Slovenya-Kosova maçı ne zaman? 10:24
"Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." "Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." 10:21
Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı 10:16
İsviçre-İsveç maçı ne zaman? İsviçre-İsveç maçı ne zaman? 10:09
Gürcistan-İspanya maçı detayları! Gürcistan-İspanya maçı detayları! 09:43
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 08:52