Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi
Fenerbahçe'de devre arası öncesi transferler kadar takımdan ayrılacak isimlerde konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertlilerde kadro istikrarına önem veren Tedesco bu konuda ayrılmasını istediği isimleri de belirledi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Domenico Tedesco sonrası büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Ara transfer döneminde eksik mevkileri güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında yaşanacak şampiyonluk yarışında daha güçlü olmak için tüm kartlarını oynayacak.
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda 8 isimle yolları ayırarak ciddi bir maaş bütçesi yaratması bekleniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de hedef ilk olarak performansları nedeniyle sık sık eleştiri konusu olan En-Nesyri ve Szymanski'yi iyi bir fiyata satmak.
