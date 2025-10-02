CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Nice maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe-Nice maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Bu organizasyonda temsilcimiz Fenerbahçe, 2. hafta maçında Fransız ekibi OGC Nice'i konuk ediyor. Kanarya bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe-Nice maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 19:37 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 19:54
Fenerbahçe-Nice maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu organizasyonda temsilcimiz Fenerbahçe, 2. hafta maçında Fransız ekibi OGC Nice ile karşı karşıya geliyor.

Turnuvada ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup olan Kanarya bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe-Nice maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE-NICE MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos

Fenerbahçe - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FENERBAHÇE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Nice maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT1 ve tabii'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Nice maçında yaralarını sarmak istiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son maçını kazanarak kötü gidişe son veren sarı-lacivertliler, Avrupa'da da ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Bu mücadele öncesi Fenerbahçe tribünleri, İsrail tarafından işgale uğrayan Filistin'i unutmadı. Filistin'e destek amacıyla dikkat çeken pankartlar stadyumda yer aldı.

FENERBAHÇE İLE NICE ARASINDA 6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

FRANSA TAKIMLARINA KARŞI 22 MAÇTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu maça kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5'er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2'şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

KEREM GOL PERDESİNİ AÇTI!

AVRUPA'DA 292. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösteriyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

MAÇI SIRP HAKEM YÖNETİYOR

Fenerbahçe ile Nice arasında oynanan müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalıyor. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Novak Simovic. Karşılaşmada VAR koltuğunda İngiliz Stuart Attwell oturuyor. AVAR'da ise Peter Bankes eşlik ediyor.

