Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yeni teknik direktör...

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da yeni teknik direktörün kimin olacağı merak konusu haline gelirken sarı-lacivertlilerde konuyla ilgili olarak yapılan yönetim kurulu toplantısının sona erdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 20:01 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 20:35
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken yönetim kurulu bir araya geldi.

Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.

Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.

