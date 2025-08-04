CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u elemesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 13:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede!
Reklam-Türk Telekom
DİĞER
Burak Dakak başarılarına devam ediyor!
Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
F.Bahçe'den G.Saray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor
F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! 14:05
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:37
Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! 13:18
Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! 13:13
F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! 12:55
F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! 12:51
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! 11:36
Judoda madalya "İtalyan ekolü"yle gelecek Judoda madalya "İtalyan ekolü"yle gelecek 11:34
Sivasspor'da hedef Süper Lig'e geri dönmek Sivasspor'da hedef Süper Lig'e geri dönmek 11:26
Biber'in hedefi daha büyük başarılar Biber'in hedefi daha büyük başarılar 11:22
Fatih Sonkaya'nın favorisi F.Bahçe Fatih Sonkaya'nın favorisi F.Bahçe 11:18
Forvette kim oynayacak? Osimhen, Icardi... Forvette kim oynayacak? Osimhen, Icardi... 10:44