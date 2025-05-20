TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek
Fenerbahçe'de Teknik Direktör adayları arasına Borussia Dortmund'u UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Edin Terzic'in olduğu ortaya çıktı. Uygun şartlar oluşursa 42 yaşındaki hocaya teklif yapılacak. Öte yandan yönetim, kendisine talip olan takımlar üzerinden Jose Mourinho'dan para kazanmak istediği için bekleyişini sürdürecek. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
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Kanarya Portekizli hoca ile kasasına para koyarak ayrılmak istiyor.
Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin uygun ekonomik şartların oluşması halinde yeni bir teknik adamla anlaşmak istediği ve Edin Terzic'i adaylar arasına aldığı belirtiliyor.
KENDİNİ KANITLADI
42 yaşındaki Teknik Direktör Terzic, Borussia Dortmund'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılar elde etti. 2021 yılında Dortmund'a Almanya Kupası'nı kazandıran Terzic, 2022-23 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı.
Geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund, Real Madrid'e karşı finali kaybetti.
LIVERPOOL ZAFERİ
Alman çalıştırıcı, Türkiye'ye ve Türk futboluna olan ilgisiyle biliniyor. 2013-15 yılları arası Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Terzic, o dönem Siyah-Beyazlı takımla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liverpool zaferi gibi çok önemli maçlarda galibiyet elde etmişti.
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