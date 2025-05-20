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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

Fenerbahçe'de Teknik Direktör adayları arasına Borussia Dortmund'u UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Edin Terzic'in olduğu ortaya çıktı. Uygun şartlar oluşursa 42 yaşındaki hocaya teklif yapılacak. Öte yandan yönetim, kendisine talip olan takımlar üzerinden Jose Mourinho'dan para kazanmak istediği için bekleyişini sürdürecek. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

Fenerbahçe'de yaşanan başarısız sezonun ardından hedefte Jose Mourinho'nun olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

Ali Koç, 62 yaşındaki hoca ile ilgili "Devam edeceğiz" demişti ama; bunu ekenomik şartlardan dolayı gönülsüz ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

Mou'nun Portekiz Milli Takımı'nın ve Suudi kulüplerinin radarında olduğu haberleri gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

Kanarya Portekizli hoca ile kasasına para koyarak ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin uygun ekonomik şartların oluşması halinde yeni bir teknik adamla anlaşmak istediği ve Edin Terzic'i adaylar arasına aldığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

KENDİNİ KANITLADI

42 yaşındaki Teknik Direktör Terzic, Borussia Dortmund'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılar elde etti. 2021 yılında Dortmund'a Almanya Kupası'nı kazandıran Terzic, 2022-23 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

Geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund, Real Madrid'e karşı finali kaybetti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Edin Terzic sürprizi! Jose Mourinho'nun yerine gelecek

LIVERPOOL ZAFERİ

Alman çalıştırıcı, Türkiye'ye ve Türk futboluna olan ilgisiyle biliniyor. 2013-15 yılları arası Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan Terzic, o dönem Siyah-Beyazlı takımla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liverpool zaferi gibi çok önemli maçlarda galibiyet elde etmişti.

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