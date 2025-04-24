TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Federico Chiesa bombası!
Sezon sonunda kadroda yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de Federico Chiesa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası, yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifini kabul edebileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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Liverpool'da şans bulamayacağını düşünen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'nin teklifini değerlendireceği kaydedildi.
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