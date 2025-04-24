TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Federico Chiesa bombası!

Sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe kadrosunu yeni yıldızlarla takviye edecek.

Şu an itibarıyla Mourinho ile devam etmeyi düşünen yönetim, Portekizli hocanın istediği isimlerden biri olan Liverpool'lu Federico Chiesa için temaslarını sürdürüyor.