CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Federico Chiesa bombası!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Federico Chiesa bombası!

Sezon sonunda kadroda yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de Federico Chiesa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası, yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifini kabul edebileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Federico Chiesa bombası!

Sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe kadrosunu yeni yıldızlarla takviye edecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Federico Chiesa bombası!

Şu an itibarıyla Mourinho ile devam etmeyi düşünen yönetim, Portekizli hocanın istediği isimlerden biri olan Liverpool'lu Federico Chiesa için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Federico Chiesa bombası!

İngiliz medyasının İtalyan Calcimercato'ya dayandırdığı habere göre Chiesa, Liverpool'un Salah'la sözleşme yenilemesi üzerine ayrılma kararı aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan Getafe ağlarına füze! Arda'dan Getafe ağlarına füze! 01:27
G.Saray'dan flaş Mertens kararı! G.Saray'dan flaş Mertens kararı! 01:27
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... 01:27
Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... 01:27
Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı 01:27
Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği! 01:27
Daha Eski
F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! F.Bahçeli yıldız İngiltere yolcusu! 01:27
"G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" "G.Saray'ın sahibi gibi mücadele ediyor" 01:27
Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! Chelsea'den F.Bahçe'ye bomba transfer! 01:27
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Muçi seferberliği 01:27
Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta 11 isimle yollar ayrılıyor! 01:27
Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... Türk futbol tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler... 01:27