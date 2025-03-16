  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte, karşılaşmanın ardından Milan Skriniar dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 22:59
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte, karşılaşmanın ardından Milan Skriniar dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI

"Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat buduk ama golü bulamadık. Gol atayınca kazanamıyorsunuz. Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz."

F.Bahçe'den flaş Skriniar kararı!
F.Bahçe Kadıköy'de 2 puan bıraktı!
DİĞER
Tanyeli'den umutlandıran haber geldi! Tansiyon değerleri...
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a telefon!
F.Bahçe yarışta yara aldı! İşte güncel puan durumu
Kadıköy'de kırmızı kart!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Busenaz Sürmeneli üst üste 3. kez dünya şampiyonu! Busenaz Sürmeneli üst üste 3. kez dünya şampiyonu! 21:54
Newcastle United 70 yıl sonra kupa kazandı! Newcastle United 70 yıl sonra kupa kazandı! 21:47
Arda Turan: Avrupa kupalarına gitmek için çalışıyoruz Arda Turan: Avrupa kupalarına gitmek için çalışıyoruz 20:35
Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı! Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı! 20:40
F.Bahçe maçında Çanakkale şehitleri anıldı F.Bahçe maçında Çanakkale şehitleri anıldı 20:51
Arda Güler Kadıköy'de! Arda Güler Kadıköy'de! 21:25
Daha Eski
Londra derbisi Arsenal'ın Londra derbisi Arsenal'ın 18:23
Fenerbahçe-Reeder Samsunspor canlı yayın bilgileri! Fenerbahçe-Reeder Samsunspor canlı yayın bilgileri! 18:25
F.Bahçe'nin 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin 11'i açıklandı! 18:43
F.Bahçe-Reeder Samsunspor | CANLI F.Bahçe-Reeder Samsunspor | CANLI 18:52
Erzurum'dan deplasmanda kritik galibiyet! Erzurum'dan deplasmanda kritik galibiyet! 18:57
Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması! Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması! 19:00