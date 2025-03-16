Milan Skriniar: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte, karşılaşmanın ardından Milan Skriniar dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI

"Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat buduk ama golü bulamadık. Gol atayınca kazanamıyorsunuz. Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz."