Filip Kostic: Bugün şanssızdık

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte, karşılaşmanın ardından Filip Kostic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KOSTIC'İN AÇIKLAMALARI

"Bizler açısından zor bir hafta oldu ama bu bir neden değil kazanamadığımız için. Konuşmak kolay değil benim için. Zor bir durum. Bizim ve taraftarımız için zor bir maç oldu. Şanssızdık. Çok fazla fırsat bulduk. Maçı ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol ettik ama bugün şanssızdık."