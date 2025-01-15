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Haberler Fenerbahçe Yeni duvar Tuta

Yeni duvar Tuta

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Brezilyalı stoper için Eintracht Frankfurt’la anlaştı. Oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde transfer tamamlanacak. Tuta, cuma gününe kadar İstanbul’a gelip imzayı atacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Yeni duvar Tuta

Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarında gaza basan sarı-lacivertliler, aradığı stoperlerden birini Almanya'da buldu. Birçok isimle görüşen Fenerbahçe yönetimi, son olarak Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı yıldızı Tuta da karar kıldı ve oyuncu için Bundesliga ekibiyle anlaştı.

CUMA İSTANBUL'A GELECEK

Frankfurt'la söz kesilmesinin ardından oyuncunun menajeriyle masaya oturuldu ve sözleşme görüşmelerine başladı. Gelen bilgilere göre; taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içinde Tuta transferini noktalamayı ve oyuncuyu en geç cuma günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Frankfurt'un 2019 yılında 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

SAĞ BEK OLARAK YETİŞTİ

Sao Paulo altyapısında futbola başlayan Tuta, sağ bek olarak yetişti. Savunmadaki özgüvenli pasları, hızı ve dikine mesafe kat etmesiyle takdir topladı. Ardından stopere evrildi. Tuta, stoper ve sağ bek oynamasının yanı sıra; ön libero ile merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

JOSE'NİN İSTEDİĞİ İSİM

Fenerbahçe'de dizilim değişikliğine giden Jose Mourinho'nun Tuta'yı tercih etmesinin ana sebebi 3'lü savunmada oynamaya alışık olması...

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