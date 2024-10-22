Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

Şimdi ise 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Daily Mail'den derlediği habere göre; hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho döneminde kadro dışı kalan Kent, bu durumu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağı öğrenildi.