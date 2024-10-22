Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen ve performansıyla beklentilerin altında kalan Ryan Kent'in sözleşmesi feshedilmişti. İngiliz oyuncunun takımdan gönderilme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Şimdi ise 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Daily Mail'den derlediği habere göre; hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho döneminde kadro dışı kalan Kent, bu durumu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağı öğrenildi.
Bu durum sonrasında ise Fenerbahçe, İngiliz oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
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