  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen ve performansıyla beklentilerin altında kalan Ryan Kent'in sözleşmesi feshedilmişti. İngiliz oyuncunun takımdan gönderilme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 21:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

Sarı-lacivertli ekip, Ryan Kent ile sözleşmesini feshetmişti.

Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

Fenerbahçe, 17 Ekim'de Ryan Kent için "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

Şimdi ise 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Daily Mail'den derlediği habere göre; hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho döneminde kadro dışı kalan Kent, bu durumu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

Bu durum sonrasında ise Fenerbahçe, İngiliz oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'de Kent gerçeği ortaya çıktı! Gönderilme sebebi...

İŞTE O HABER:

G.Saraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi!
F.Bahçe'nin yıldızlarının talipler artıyor!
DİĞER
O sevimli çocuk meğer güzel oyuncuymuş... Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samet ilgi odağı olmuştu!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT'ye karşı mücadele için teşekkür
Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da cehennem bekliyor
Flaş Mou itirafı: Bana 'Hainsin' dedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! 21:09
G.Saraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi! G.Saraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi! 20:01
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 18:25
Hiljemark: G.Saray maçı zor olacak Hiljemark: G.Saray maçı zor olacak 18:05
Fırtına'nın Göztepe mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Göztepe mesaisi sürüyor! 17:48
Beşiktaş genç kaleciyle sözleşme imzaladı! Beşiktaş genç kaleciyle sözleşme imzaladı! 17:46
Daha Eski
UEFA'dan Mourinho paylaşımı UEFA'dan Mourinho paylaşımı 16:46
Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da cehennem bekliyor Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da cehennem bekliyor 16:38
F.Bahçe Beşiktaş'a set vermedi! F.Bahçe Beşiktaş'a set vermedi! 15:48
Flaş Mou itirafı: Bana 'Hainsin' dedi! Flaş Mou itirafı: Bana 'Hainsin' dedi! 15:44
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! ManU maçında... F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! ManU maçında... 15:09
F.Bahçe açıkladı! Zenit maçı... F.Bahçe açıkladı! Zenit maçı... 14:44