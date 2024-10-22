  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

Samsun'da 2 puan bırakarak ağır yara alan Fenerbahçe'de Osayi Samuel bilmecesi sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Samsun'da kadroya alınmayan Nijeryalı sağ bek ile ipler kopma noktasına geldi. Eğer istediği ücret verilmezse... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

Samsun deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de can sıkıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

12 yabancı sınırı bahane edilerek Samsunspor maçında kadroya alınmayan Osayi adım adım F.Bahçe'den ayrılıyor.

Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

ARADA 1 MILYON EURO FARK VAR

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir Nijeryalı yıldızla pazarlıklarını sürdüren yönetim henüz anlaşmaya yaklaşabilmiş değil.

Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

Takvim'in haberine göre; Osayi Samuel'in istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen sarı-lacivertliler şu ana kadar sonuç alamadı.

Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

Jose Mourinho ile de yıldızı fazla barışmayan ve Premier Lig'den 3 kulüpten teklif alan yıldız futbolcunun şartların devam değişmemesi durumunda artık ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

YENGE İNGILTERE'YI ISTIYOR!

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun olumsuz bakış açısına rağmen Osayi Samuel'in sözleşmesini uzatmak istiyor.

Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

Ancak hem parasal anlaşmazlık hem Portekizli hocanın tutumu hem de Nijeryalı yıldızın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının İngiltere'de yaşama isteği nedeniyle ayrılık çok daha büyük bir ihtimal olarak masada duruyor.

G.Saray'dan sağ bek operasyonu! Jelert'in yerine...
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
DİĞER
O sevimli çocuk meğer güzel oyuncuymuş... Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samet ilgi odağı olmuştu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve Savunma Sanayi Destek Fonu açıklaması! Yeni vergiler gündemde mi?
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik!
İsyan ettiren rakamlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! 01:26
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:34
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:33
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! 23:49
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 23:49
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... 23:49
Daha Eski
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! 23:49
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! 23:49
F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... 23:49
Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! 23:49
Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! 23:49
Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... 23:49