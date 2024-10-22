Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...

Samsun deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de can sıkıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ARADA 1 MILYON EURO FARK VAR Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir Nijeryalı yıldızla pazarlıklarını sürdüren yönetim henüz anlaşmaya yaklaşabilmiş değil.