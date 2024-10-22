Fenerbahçe'de flaş Osayi Samuel gelişmesi! İstediği para verilmezse...
Samsun'da 2 puan bırakarak ağır yara alan Fenerbahçe'de Osayi Samuel bilmecesi sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Samsun'da kadroya alınmayan Nijeryalı sağ bek ile ipler kopma noktasına geldi. Eğer istediği ücret verilmezse... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Takvim'in haberine göre; Osayi Samuel'in istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen sarı-lacivertliler şu ana kadar sonuç alamadı.
Jose Mourinho ile de yıldızı fazla barışmayan ve Premier Lig'den 3 kulüpten teklif alan yıldız futbolcunun şartların devam değişmemesi durumunda artık ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
YENGE İNGILTERE'YI ISTIYOR!
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun olumsuz bakış açısına rağmen Osayi Samuel'in sözleşmesini uzatmak istiyor.
Ancak hem parasal anlaşmazlık hem Portekizli hocanın tutumu hem de Nijeryalı yıldızın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının İngiltere'de yaşama isteği nedeniyle ayrılık çok daha büyük bir ihtimal olarak masada duruyor.
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