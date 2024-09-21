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Haberler Fenerbahçe

Konsantrasyon

Fenerbahçeli Fred, derbide galibiyet şifresini konsantrasyon olarak verdi Sambacı, “Konsantrasyon bu maçın belirleyici anahtarı olacaktır” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Konsantrasyon

Fred, derbi öncesi zafer sözü verip umut dağıttı. 3 gol, 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Sambacı, "Gayet rahat bir şekilde maçı bekliyoruz. Galatasaray'ın nasıl oynadığına çalışıyoruz. Onların nasıl bir tekniğe sahip olduğunu neler yaptığını biliyoruz. Umarım bu güzel mücadeleden galip çıkarız" dedi. Kadıköy'deki ilk Galatasaray derbi maçına çıkacağını vurgulayan Fred, "Geçen seneki derbiden önce haksız şekilde atılmıştım. Şu an buradayım herhangi bir sakatlığım yok. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Bu tarz maçlarda küçük detayların belirleyici olduğunu düşünüyorum. Konsantrasyon bu maçın belirleyici anahtarı olacaktır. Daha konsantre olan, daha hırslı olan taraf kazanacak diye düşünüyorum. Umarım o taraf da biz oluruz" diye konuştu.

MOURINHO TAKTİK DEHASI

Fred, Mourinho'yla çalıştığı için de çok şanslı olduklarının altını çizdi. Brezilyalı maestro, "Hem insan hem hoca olarak ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Her gün bize yardım ediyor. Umarım uzun yıllar burada başarılar kazanırız. Herkes onun geçmişte kazandıklarını biliyor. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi. Taktiksel anlamda çok zeki birisi. Bize çok fazla yardım ediyor saha içinde neler yapmamız gerektiğine dair. Dolayısıyla hem onun kalitesi ve kazandığı kupalar... Herkes bunları biliyor. Onun burada olması bizim için önemli. Onun yardımıyla daha da çok şey öğrenip ileri gidiyoruz" dedi.

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