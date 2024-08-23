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TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ön liberoya takviye yapmak için kolları sıvadı. Birçok isimle görüşme yapan sarı lacivertlilerin son rotası İngiltere oldu. Kanarya, Fred'in yanına Sheffield United forması giyen Vinicius Souza'yı dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Fener'de 6 numara arayışları devam ediyor. Transfer dönemi bitmeden Fred'in alternatifinin kim olacağı şimdiden merak konusu.

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TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Kulüpte son öne çıkan aday ise Vinicius Souza oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için kulübü ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Takvim'in haberine göre, 25 yaşındaki ismin 12 milyon Euro'luk piyasa değeri dikkat çeken detaylar arasında.

TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Brezilyalı orta sahanın transferinin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, Fenerbahçe'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı.

TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Alınan bilgilere göre yönetim henüz teklif yapmadı.

TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

40 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon Sheffield United formasıyla toplam 40 maça çıkan ve 1 gol atan Souza geçtiğimiz sezon başında 12.5 milyon Euro'ya Lommel'den Sheffield United'a gitmişti.

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