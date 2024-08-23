TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası

Fener'de 6 numara arayışları devam ediyor. Transfer dönemi bitmeden Fred'in alternatifinin kim olacağı şimdiden merak konusu.

Kulüpte son öne çıkan aday ise Vinicius Souza oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için kulübü ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor.