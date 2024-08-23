TRANSFER HABERİ - Fred'in yanına vatandaşı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ön liberoya takviye yapmak için kolları sıvadı. Birçok isimle görüşme yapan sarı lacivertlilerin son rotası İngiltere oldu. Kanarya, Fred'in yanına Sheffield United forması giyen Vinicius Souza'yı dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Brezilyalı orta sahanın transferinin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, Fenerbahçe'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı.
Alınan bilgilere göre yönetim henüz teklif yapmadı.
40 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ
Geçen sezon Sheffield United formasıyla toplam 40 maça çıkan ve 1 gol atan Souza geçtiğimiz sezon başında 12.5 milyon Euro'ya Lommel'den Sheffield United'a gitmişti.
Vinicius Souza'nın Sheffield United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER