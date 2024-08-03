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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fred'in sakatlığı sonrası orta saha takviyesi için düğmeye basan sarı lacivertliler Galatasaray'ın gündeminedeki isme kancayı taktı. Jose Mourinho o ismi telefonla aradı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe, birbirinden önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Sander Berge ve Sofyan Amrabat'ın ardından sarı-lacivertliler, Scott McTominay'ı da listesine dahil etti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

İngiliz basınına yansıyan haberlerde de bu transfer girişimi doğrulandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki İskoç orta saha için Manchester United'la bir görüşme gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

YENİDEN ÇALIŞALIM

Tecrübeli orta saha için Fulham ve Galatasaray da devrede...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Ancak Fenerbahçe, geçen sezon Fred'i ezeli rakibinin elinden kaptığı gibi McTominay'ı da almak istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Sarı-lacivertlilerin en büyük kozu ise bu konuda teknik direktör Jose Mourinho...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Portekizli çalıştırıcının, ManU'dan eski öğrencisini aradığı ve "Scott, yeniden birlikte çalışalım" diyerek Fenerbahçe'ye davet ettiği belirtildi. Ada medyası, F.Bahçe'yi transferde önde görüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

SCHOLES KARŞI ÇIKIYOR

Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Scholes, McTominay'ın satılmasına karşı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Ada medyasına açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki spor adamı, "Geçen yıl Fred ve McTominay'dan birinin gitmesi gerekiyordu. Fred gitti. Bu sezon ise McTominay satılmamalı ve takımda kalmalı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

A TAKIMA MOURINHO ÇIKARDI

Manchester United'ın altyapısında futbola başlayan Scott McTominay, ilk kez A Takıma 1 Temmuz 2017'de yükseldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı

Oyuncuyu A takıma kazandıran isim ise o dönem ManU'yu çalıştıran Jose Mourinho...

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