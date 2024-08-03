Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho o ismi telefonla aradı
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fred'in sakatlığı sonrası orta saha takviyesi için düğmeye basan sarı lacivertliler Galatasaray'ın gündeminedeki isme kancayı taktı. Jose Mourinho o ismi telefonla aradı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki İskoç orta saha için Manchester United'la bir görüşme gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.
YENİDEN ÇALIŞALIM
Tecrübeli orta saha için Fulham ve Galatasaray da devrede...
Ancak Fenerbahçe, geçen sezon Fred'i ezeli rakibinin elinden kaptığı gibi McTominay'ı da almak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin en büyük kozu ise bu konuda teknik direktör Jose Mourinho...
Portekizli çalıştırıcının, ManU'dan eski öğrencisini aradığı ve "Scott, yeniden birlikte çalışalım" diyerek Fenerbahçe'ye davet ettiği belirtildi. Ada medyası, F.Bahçe'yi transferde önde görüyor.
SCHOLES KARŞI ÇIKIYOR
Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Scholes, McTominay'ın satılmasına karşı.
Ada medyasına açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki spor adamı, "Geçen yıl Fred ve McTominay'dan birinin gitmesi gerekiyordu. Fred gitti. Bu sezon ise McTominay satılmamalı ve takımda kalmalı" ifadelerini kullandı.
A TAKIMA MOURINHO ÇIKARDI
Manchester United'ın altyapısında futbola başlayan Scott McTominay, ilk kez A Takıma 1 Temmuz 2017'de yükseldi.
Oyuncuyu A takıma kazandıran isim ise o dönem ManU'yu çalıştıran Jose Mourinho...
İskoç oyuncu, bu nedenle Jose'ye ayrı bir sevgi besliyor ve onu bir baba figürü olarak görüyor.
Bu nedenle Scott'un F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.
DİĞER