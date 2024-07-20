Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Forvet hattına takviye yapmak için gün sayan sarı lacivertliler için flaş bir idddia ortaya atıldı. Jose Mourinho, yönetimden EURO 2024'e damga vuran İsviçreli yıldız ismin transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:25
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Sezonu Topuk Yaylası'nda açan Fenerbahçe, hazırlık döneminin ikinci aşaması için Avusturya'da geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için sezonu erken açan sarı-lacivertliler bu süreçte 5 hazırlık maçına çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Bu karşılaşmalarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Fenerbahçe, Admira ile 1-1 berabere kalırken, Hajduk Split'e 1-0 kaybetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Sarı-lacivertliler, Petrolul Ploieşti'yi 2-1 ve Strasbourg'u 4-0'lık skorla geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Fenerbahçe son olarak İngiltere Championship ekibi Hull City ile sahasında karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Zorlu mücadeleyi 5-1 kazanan Kanarya, hazırlık sürecini rahat bir galibiyetle sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Mücadelede golleri Edin Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de gözler Devler Ligi'ne çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Sarı-lacivertliler gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Kanarya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Lugano olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

İsviçre ekibi geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında rakip olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Eşleşmenin ilk maçı 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Takımlar Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda mücadele edecekler.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Fenerbahçe zorlu eşleşmeyi kazanıp adını üst tura yazdırmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Diğer yandan sarı-lacivertlilerde transfer harekatı devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Teknik direktör Jose Mourinho takımını yeni sezona hazırlarken yönetimle de görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Sarı-lacivertliler kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için birçok isimle yoğun temas halinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Forvet hattını kuvvetlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Kanarya, milli golcünün ardından bir santrfor daha almayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

EURO 2024'ü yakından takip eden teknik direktör Jose Mourinho, birçok futbolcuyu listeye eklemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Yönetim bu oyuncuların üstünde çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Monaco forması giyen Breel Donald Embolo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Uzun zamandır Youssef En-Nesyri ile ilgilenen kurmaylar, transferde son aşamaya geçilememesi üzerine rotayı İsviçreli golcüye çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

27 yaşındaki yıldız oyuncu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda ağları 2 kez sarstı.

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