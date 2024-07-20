TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi
Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Forvet hattına takviye yapmak için gün sayan sarı lacivertliler için flaş bir idddia ortaya atıldı. Jose Mourinho, yönetimden EURO 2024'e damga vuran İsviçreli yıldız ismin transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe, Admira ile 1-1 berabere kalırken, Hajduk Split'e 1-0 kaybetti.
Sarı-lacivertliler, Petrolul Ploieşti'yi 2-1 ve Strasbourg'u 4-0'lık skorla geçti.
Fenerbahçe son olarak İngiltere Championship ekibi Hull City ile sahasında karşılaştı.
Zorlu mücadeleyi 5-1 kazanan Kanarya, hazırlık sürecini rahat bir galibiyetle sürdürdü.
Mücadelede golleri Edin Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de gözler Devler Ligi'ne çevrildi.
Sarı-lacivertliler gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor.
Kanarya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Lugano olacak.
İsviçre ekibi geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında rakip olmuştu.
Eşleşmenin ilk maçı 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.
Takımlar Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda mücadele edecekler.
Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe zorlu eşleşmeyi kazanıp adını üst tura yazdırmayı hedefliyor.
Diğer yandan sarı-lacivertlilerde transfer harekatı devam ediyor.
Teknik direktör Jose Mourinho takımını yeni sezona hazırlarken yönetimle de görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için birçok isimle yoğun temas halinde.
Forvet hattını kuvvetlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katmıştı.
Kanarya, milli golcünün ardından bir santrfor daha almayı hedefliyor.
EURO 2024'ü yakından takip eden teknik direktör Jose Mourinho, birçok futbolcuyu listeye eklemişti.
Yönetim bu oyuncuların üstünde çalışmalara başladı.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Monaco forması giyen Breel Donald Embolo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Uzun zamandır Youssef En-Nesyri ile ilgilenen kurmaylar, transferde son aşamaya geçilememesi üzerine rotayı İsviçreli golcüye çevirdi.
27 yaşındaki yıldız oyuncu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 maça çıktı.
Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda ağları 2 kez sarstı.
Embolo'nun 12 milyon Euro'luk bonservis değeri olduğu biliniyor.
İsviçreli yıldızın Monaco ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
Embolo sırasıyla Basel, Schalke ve Borussia Mönchengladbach formaları giydi.
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