TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Embolo sürprizi! Mourinho yönetime bildirdi

Sezonu Topuk Yaylası'nda açan Fenerbahçe, hazırlık döneminin ikinci aşaması için Avusturya'da geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için sezonu erken açan sarı-lacivertliler bu süreçte 5 hazırlık maçına çıktı.