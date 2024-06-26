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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 20:57
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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanına salonda "core" çalışarak başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Defans ve hücum oyunlarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.

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