TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'in peşini bırakmıyorlar!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği performansla A Mili Takım'ın da vazgeçilmezi olan İsmail Yüksek için Avrupa ekipleri yakın takibe geçti. Sarı-lacivertlilerin İsmail için nasış bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.
Sınırda 9 isim
Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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