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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB GS Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Petrol Ofis ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanacak müsabakaya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 11:00
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | FB GS Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Mart Pazar günü saat 14:00'te FB TV ve GS TV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ CANLI İZLE

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