Bir bakışta 90 dakika

Sol kanatta topla buluşan Cardoso, topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Kemen ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü.

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Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin ceza sahasına ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

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Fenerbahçe atağında Arda Güler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda Güler çalım atarak rakibini geçmek isterken, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu çeldi.

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Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasına gelen ortaya Szalai'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.

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Ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda, kaleci Altay Bayındır topu kornere gönderdi. İki dakika sonra yine Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'dan döndü.

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F.Bahçe ikinci golünü attı. Yaklaşık 30 metreden kaleyi yoklayan Ferdi Kadıoğlu mükemmel bir gole imza attı, F.Bahçe farkı ikiye çıkardı: 0-2.

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Oyuna ikinci yarıda giren Emrah Başsan savunma arkasına hareketlenen Mario Gavranovic'i görmek istedi, kaleci Altay çıkıp topu uzaklaştırdı.

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Emre Mor, son bölümde Joshua King'in yerine oyuna dahil oldu. Emre sağ çaprazdan içeri girmeden çok ser t vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

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Ferdi'nin karşı karşıyla kaçırdığı net pozisyonun ardından, Kayserispor 'da sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Arif topu kafayla filelere gönderdi: 1-2.