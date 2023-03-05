Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Sol kanatta topla buluşan Cardoso, topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Kemen ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Sol kanatta topla buluşan Cardoso, topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Kemen ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü.

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Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique'nin ceza sahasına ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

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Fenerbahçe atağında Arda Güler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda Güler çalım atarak rakibini geçmek isterken, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu çeldi.

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Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasına gelen ortaya Szalai'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.

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Ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda, kaleci Altay Bayındır topu kornere gönderdi. İki dakika sonra yine Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'dan döndü.

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F.Bahçe ikinci golünü attı. Yaklaşık 30 metreden kaleyi yoklayan Ferdi Kadıoğlu mükemmel bir gole imza attı, F.Bahçe farkı ikiye çıkardı: 0-2.

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Oyuna ikinci yarıda giren Emrah Başsan savunma arkasına hareketlenen Mario Gavranovic'i görmek istedi, kaleci Altay çıkıp topu uzaklaştırdı.

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Emre Mor, son bölümde Joshua King'in yerine oyuna dahil oldu. Emre sağ çaprazdan içeri girmeden çok ser t vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

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Ferdi'nin karşı karşıyla kaçırdığı net pozisyonun ardından, Kayserispor 'da sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Arif topu kafayla filelere gönderdi: 1-2.

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