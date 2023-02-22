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Rus Zenit'le yardım maçı

F.Bahçe ve Zenit depremzedelere yardım maçına çıkacak. Mücadele 23 Mart’ta İstanbul’da oynanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Rus Zenit'le yardım maçı
Fenerbahçe, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit ile gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bir dostluk maçı yapacak. Zenit Genel Müdürü Alexander Medvedev, sarı-lacivertlilerle dostluk maçı yapacaklarını açıkladı. Medvedev, "Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağız. 23 Mart'ta oynanması konusunda anlaşmaya vardık. Bu ortak bir fikirdi. Fenerbahçe, maçtaki tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanması için bize bir öneride bulundu ve biz de bunu destekledik" dedi. Mücadele, Türkiye A Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maç takviminin belli olmasıyla birlikte, 8 günlük milli arada oynanacak.
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