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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! F.Bahçe scoutları tribünden izleyecek

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri hız kazanırken son olarak gündeme oldukça sürpriz isimler gelmiş durumda. Sarı lacivertlilerin Şili'li iki genç yetenek Lucas Assadi ve Dario Osorio ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte transfer detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Dünya Kupası arasında sarı-lacivertli scoutlar, milli maçları takip edecek.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Polonya-Şili karşılaşması öncelik olacak.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Kanarya'nın scout ekibi bu karşılaşmada iki Şili'li yıldızı mercek altına alacak.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Milli Takıma davet alan 2004 doğumlu Lucas Assadi ve Dario Osorio için rapor tutulacak.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Assadi, UD Chile takımında forma giyiyor.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca iki kanatta da görev alabiliyor.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Dario Osorio ise sağ kanatta oynuyor.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Sol ayağını raket gibi kullanıyor. Osorio da UD Chile forması taşıyor.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

18 yaşındaki iki oyuncu transfer edilmesi halinde 14+3'lük yabancı statüsünden yararlanacaklar.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

İki isim Fenerbahçe için taze güç olacak.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Sarı lacivertlilerde yaşanan transfer gelişmeleri merakla takip edilmekte.

Şili'nin 18'lik 2 yıldızı radarda! Fenerbahçe scoutları tribünden izleyecek

Kanaryada özellikle Jorge Jesus transfer konusunda ince örüp sık dokuyor.

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