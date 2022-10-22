Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Serdar Aziz: Hocamız bize bunu aşıladı

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Serdar Aziz, 1-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Serdar Aziz: Mutluyuz. Takımımı ve taraftarımı kutluyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarı, taraftarlarımızla beraber baskıyı artırdık ve kazandık. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam ederiz.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün futbolcusu olmaktan dolayı her zaman gurur ve onur duydum. Sakatlıklar da olsa 100 maça çıkabildim sonunda. Devamı gelir umarım.

Takımda herkes birbirine saygılı. Hocamız bize bunu aşıladı. Her şey yolunda, iyi çalışıyoruz. UEFA'da da iyi gidiyoruz. Rennes maçına hazırlanıp bu havayı bozmadan devam etmek istiyoruz.