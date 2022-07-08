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Forvete gençlik aşısı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Tiago Çukur için Watford ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki milli forvetle de görüşmelere başladı. Milli futbolcu için 250 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Çukur ile yapılacak olan son görüşmenin ardından oyuncu, resmi imzalar için İstanbul'a davet edilecek. F.Bahçe'nin, transferi her an açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Forvete gençlik aşısı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Tiago Çukur için Watford ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki milli forvetle de görüşmelere başladı. Milli futbolcu için 250 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Çukur ile yapılacak olan son görüşmenin ardından oyuncu, resmi imzalar için İstanbul'a davet edilecek. F.Bahçe'nin, transferi her an açıklaması bekleniyor. Çukur, A Milli Takımımızın 14 Haziran 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde oynadığı Litvanya maçına sonradan dahil olmuş ve 20 dakika sahada kalmıştı.

55 KARŞILAŞMADA 17 GOLE KATKI YAPTI
2002'de Hollanda'da doğan Tiago Çukur, Zeeburgia altyapısında futbola başladı.
Feyenoord, AZ gibi kulüplerin alt yaş kategorilerinde forma giyen Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza attı. Premier Lig ekibinin alt yaş kategorilerinde oynayan Tiago, geçtiğimiz sezonu kiralık geçirdiği İngiltere 1. Lig'den Doncaster Rovers'ta 26 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Toplamda 55 maça çıkan 19 yaşındaki forvet, 15 gol atıp 2 de asist yaptı.

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