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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Marcelo, Diogo Pinto, Emre Tezgel...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, hem Avrupa hem ligde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Başkan Ali Koç, uzun görüşmelerin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Jesus ve ekibinin raporu doğrultusunda transferde yol çizecek olan Fenerbahçe'de Marcelo, Diogo Pinto, Emre Tezgel gibi isimler gündeme geldi. İşte detaylar... (Fenerbahçe transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 17:30
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Marcelo, Diogo Pinto, Emre Tezgel...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk için kolları sıvadı. 2021-2022 sezonuna Vitor Peira ile başlayan Fenerbahçe, etkisiz sonuçların ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

İsmail Kartal yönetiminde adeta yeniden dirilen Fenerbahçe, arka arkaya galibiyetler alarak sezonu 2. sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte tecrübeli hoca Jorge Jesus ile görüşmelerini ilerletti. Gelecek sezon için anlaşma sağladı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus, ekibini transfer konusunda şimdiden yönlendirmeye başladı. Takıma hızlı şekilde takviye yapmak isteyen Portekizli teknik adamın listesinde dünya yıldızları bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ

ALEXANDER SÖRLOTH

Golcü transferinde son nokta 'harcama limitleri'nin açıklanmasının ardından konacak. Alexander Sörloth için Leipzig ile pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibi kapıyı 12 milyon euro'dan açtı. Yönetimin, 8 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor.

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MARCELO

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Real Madrid ile yollarını ayıran Marcelo ile ilgileniyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı ve lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe'de yıldız ismin transferi için şartlar zorlanacak.

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DIOGO PINTO

Sezon başında transfer edilen Miguel Crespo'dan beklentilerin çok üzerinde verim alan Sarı-Lacivertliler rotasını yeniden Portekiz'e çevirdi. Alınan bilgilere göre yönetim, Portekiz 2. Lig ekibi Estrela'da forma giyen Diogo Pinto'yu gözüne kestirdi.

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EMRE TEZGEL

Transfer çalışmalarının sürdürüldüğü sarı-lacivertli takımda, yeni hedef Emre Tezgel. Tarzı Harry Kane'e benzetilen Türk yıldızın peşinde Avrupa'nın önemli kulüpleri de var.

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