Sörloth’ta limit hesabı

Golcü transferinde son nokta 'harcama limitleri'nin açıklanmasının ardından konacak. Alexander Sörloth için Leipzig ile pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibi kapıyı 12 milyon euro'dan açtı. Yönetimin, 8 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor. Jorge Jesus'un da Norveçli golcüye onay verdiği öğrenildi. Leipzig 12 milyon euro'da diretmezse Sörloth'un Çubuklu'yu giyme ihtimali yüksek... Olmazsa Jesus'un eski öğrencisi olan Haris Seferovic ikinci seçenek. İsviçreli golcü için Benfica'nın bonservis beklentisi 10 milyon euro. Jesus'un imza atmasıyla yabancı transferi konusunda girişimlerin hız kazanması bekleniyor.