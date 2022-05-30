Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko: 65-91 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fenerbahçe Beko finalde!

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka karşısında Henry, Melih Mahmutoğlu ve İsmet Akpınar ile üst üste üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 9-6 öne geçti. İlk çeyrek sarı-lacivertlilerin 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken 16. dakikada De Colo'nun dış atışıyla sarı-lacivertliler farkı çift hanelere çıkardı: 16-26. Savunma sertliğini artıran ve son bölümde üst üste çizgiye gelen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-23 önde gitti.

İkinci yarıya De Colo'nun basketiyle farkı 21 sayıya (23-44) çıkartarak başlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna da 68-45 üstün girdi. Son periyotta da rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 91-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe Beko, adını finale yazdıran taraf oldu.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon

Darüşşafaka: Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 12, McCullough 3, Boothe 8, Olaseni 3, Pineiro 2, Sinan Güler 10, Görkem Doğan, Maxim Mutaf, Selim Şav 2, Ege Özçelik 7, Bora Yaşar 3

Fenerbahçe Beko: De Colo 17, Henry 6, Biberoviç 7, Booker 6, Vesely 8, Melih Mahmutoğlu 13, Ahmet Düverioğlu 6, İsmet Akpınar 21, Guduric, Metecan Birsen 7, Şehmus Hazer, Ekrem Sancaklı

1. Periyot: 10-16

Devre: 23-42

3. Periyot: 45-68

Beş faulle çıkan: 33.45 Pineiro (Darüşşafaka)

Diskalifiye: 27. 55 Selçuk Ernak (Darüşşafaka)