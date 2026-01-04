CANLI SKOR ANA SAYFA
PSG-Paris FC MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Paris FC MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında PSG ile Paris FC karşı karşıya gelecek. Luis Enrique yönetiminde Brest'in 4 puan arkasında 2. sırada yer alan PSG, evinde oynayacağı maçta kazanarak puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Paris FC ise 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Peki, PSG-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 20:40
PSG-Paris FC MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 17. hafta, PSG ile Paris FC arasındaki dikkat çekici derbiyle sahne alıyor. Luis Enrique'nin öğrencileri, lider Brest'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, ev sahibi avantajını kullanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Paris FC ise 16 puanla 14. basamaktaki konumunu güçlendirmek adına sürpriz bir sonuç peşinde. Peki, PSG-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 17. haftada oynanacak PSG-Paris FC maçı 4 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

PSG-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Paris FC maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

