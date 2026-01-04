PSG-Paris FC MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 17. hafta, PSG ile Paris FC arasındaki dikkat çekici derbiyle sahne alıyor. Luis Enrique'nin öğrencileri, lider Brest'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, ev sahibi avantajını kullanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Paris FC ise 16 puanla 14. basamaktaki konumunu güçlendirmek adına sürpriz bir sonuç peşinde. Peki, PSG-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 17. haftada oynanacak PSG-Paris FC maçı 4 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

PSG-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Paris FC maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.