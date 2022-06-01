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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u İstanbul'a getirdi. Transfer çalışmalarının sürdürüldüğü sarı-lacivertli takımda, yeni hedef Emre Tezgel. Tarzı Harry Kane'e benzetilen Türk yıldızın peşinde Avrupa'nın önemli kulüpleri de var. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 08:08
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe'den yine ses getirecek bir hamle geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadronun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde olduğu genç yıldız için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gibi isimlerin parlaması sonrası Fenerbahçe yönetimi genç isimlere yatırım yapmaya devam etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Son dönemde İsak Vural ve Jin-ho ho gibi genç yıldızlar kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Çağatay Kurukalıp ve Arda Kurtulan'ın dışında altyapıda da dikkat çeken isimler forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise Emre Tezgel.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

16 yaşındaki Türk yıldız için harekete geçen sarı-lacivertliler, Stoke City ile bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Stoke City U18 takımında forma giyen Türk yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada forma giyen Emre Tezgel, 14 gol atarken 1 de asiste imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Genç yetenek İngiltere U17'de forma giydiği 6 maçta 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Genç yıldız Ocak ayında Stoke City'deki performansıyla kulüp tarihine geçti. İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Stoke City, Leyton Orien ile karşılaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Stoke City adına 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel, adını tarihe yazdırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

16 yaşındaki forvet Tezgel, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanına sahip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Oyun stili olarak Harry Kane'e benzetilen Emre Tezgel'i İngiliz devleri de yakından izliyor. Chelsea, Manchester City ve Manchester United gibi devler yıldız ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

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