FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni hedefinde Emre Tezgel var!

Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe'den yine ses getirecek bir hamle geldi.

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadronun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde olduğu genç yıldız için harekete geçti.