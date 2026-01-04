Real Sociedad-Atletico Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga'da 18. hafta heyecanı, Real Sociedad ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek kritik mücadeleyle sürüyor. Sahasında çıkış arayan Real Sociedad, 17 puanla alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken; Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise 37 puanla zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Peki, Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Real Sociedad-Atletico Madrid maçı 4 Ocak Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.