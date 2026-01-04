CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Sociedad-Atletico Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Real Sociedad-Atletico Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kötü gidişi sonlandırmayı hedefleyen Real Sociedad 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Diego Simeone önderliğinde üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Atletico Madrid ise 37 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 20:33 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 20:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Sociedad-Atletico Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Real Sociedad-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 18. hafta heyecanı, Real Sociedad ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek kritik mücadeleyle sürüyor. Sahasında çıkış arayan Real Sociedad, 17 puanla alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken; Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise 37 puanla zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Peki, Real Sociedad-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Real Sociedad-Atletico Madrid maçı 4 Ocak Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda!
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Elif Kumral'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde acı haber geldi
Veerman'dan F.Bahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Bologna maçı detayları Inter-Bologna maçı detayları 20:17
Nwakaeme: Kupayı istiyoruz Nwakaeme: Kupayı istiyoruz 20:05
G.Saray-Trabzonspor | Basın toplantısı G.Saray-Trabzonspor | Basın toplantısı 20:01
Mallorca-Girona maçı detayları Mallorca-Girona maçı detayları 19:59
Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman? 19:51
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... 19:40
Daha Eski
F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! 19:30
Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! 18:44
Hellas Verona-Torino maçı detayları Hellas Verona-Torino maçı detayları 18:29
Loreint-Metz maçı ne zaman? Loreint-Metz maçı ne zaman? 18:19
Brest-Auxerre maçı ne zaman? Brest-Auxerre maçı ne zaman? 18:13
Le Havre-Angers maçı ne zaman? Le Havre-Angers maçı ne zaman? 18:07