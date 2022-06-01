FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, Portekizli hocaya imza attırır attırmaz transferlere yönelecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başında görev yapacak olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u gece yarışı İstanbul'a getirdi.
COŞKULU KARŞILAMA
Sarı lacivertli taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Jorge Jesus'u büyük bir coşkuyla karşıladı.
Bu süreçte bir yandan da transfer arayışlarını sürdüren Kanarya için dünya yıldızından müjde geldi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Fenerbahçe için dev bir transfer iddiası gündeme geldi.
FLAŞ MARCELO İDDİASI
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Real Madrid'den ayrılan Marcelo olmuştu.
Geçtiğimiz gün İspanyol devine veda eden tecrübeli futbolcunun yeni adresi merak konusu...
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz basınında yer alan haberde, Marcelo'nun yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği yazıldı.
Haberde, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından Marcelo'nun da Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edildi.
Ayrıca Marcelo'nun Avrupa'da kariyerini sürdürmek istediği yazıldı.
MARCELO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior olan yıldız isim, 12 Mayıs 1988 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir.
La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.
Rio de Janeiro'da doğmuştur. Takımın sol bek oyuncularından biridir.
12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynamıştır ve Real Madrid'e transfer olmuştur.
Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır.
2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır.
Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir.
Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir.
2007 yılından bugüne kadar Real Madrid dışında başka takımda oynamayan Marcelo Real Madrid formasıyla toplamda 384 maça çıktığı bilinmektedir.
Marcelo Real Madrid takımında attığı 26 golün dışında 101 tane asist yaparak dikkat çekmiştir.