Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasının ardından gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır kadro ile girmek istiyor. Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren Kanarya, sezonun bombasını da patlatmak üzere. Fenerbahçe'nin gündeminde olan dünya yıldızının Jorge Jesus'un gelmesiyle tercihini sarı lacivertli takımdan yana kullanacağı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 09:46 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 09:47
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, Portekizli hocaya imza attırır attırmaz transferlere yönelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başında görev yapacak olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u gece yarışı İstanbul'a getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

COŞKULU KARŞILAMA

Sarı lacivertli taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Jorge Jesus'u büyük bir coşkuyla karşıladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Bu süreçte bir yandan da transfer arayışlarını sürdüren Kanarya için dünya yıldızından müjde geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Fenerbahçe için dev bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

FLAŞ MARCELO İDDİASI

Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Real Madrid'den ayrılan Marcelo olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Geçtiğimiz gün İspanyol devine veda eden tecrübeli futbolcunun yeni adresi merak konusu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Portekiz basınında yer alan haberde, Marcelo'nun yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Haberde, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından Marcelo'nun da Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Ayrıca Marcelo'nun Avrupa'da kariyerini sürdürmek istediği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

MARCELO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior olan yıldız isim, 12 Mayıs 1988 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Rio de Janeiro'da doğmuştur. Takımın sol bek oyuncularından biridir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynamıştır ve Real Madrid'e transfer olmuştur.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus dünya yıldızını getiriyor!

2007 yılından bugüne kadar Real Madrid dışında başka takımda oynamayan Marcelo Real Madrid formasıyla toplamda 384 maça çıktığı bilinmektedir.

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